استطلاع :بعد فوز ترمب.. 2 من كل 5 نساء لا يشعرن بالأمان

بعد فوز ترمب.. 2 من كل 5 نساء لا يشعرن بالأمان

أظهر استطلاع للرأي أن الأمهات الأمريكيات يقمن بتوعية أبنائهن عن الاعتداءات الجنسية وضرورة موافقة الطرفين بعد فضيحة تسجيل الفيديو خلال حملة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب الذي سُمع فيه صوته وهو يستخدم لغة بذيئة ويتحدث عن ملامسة نساء دون رضائهن.

وأوضح الاستطلاع الذي أجراه مركز أبحاث ( بيري أونديم ) ومقره واشنطن أنه ومنذ فوز ترمب في الانتخابات التي أجريت في الثامن من نوفمبر / تشرين الثاني تعتقد اثنتان تقريبا من كل خمس نساء ، أن النساء على الأرجح لا يشعرن بالأمان، وأن الرجال أكثر ميلا للشعور بأن النساء أدوات للجنس.

ويؤدي ترمب اليمين الدستورية يوم الجمعة وسط انتقادات كبيرة لسلوكه تجاه المرأة بعد تسجيل الفيديو الذي يعود لعام 2005.

ونتيجة لفوزه في الانتخابات أوضح الاستطلاع أن 50 % من النساء و35 % من الرجال يحذرون أبناءهم من الاعتداء الجنسي ويعلمونهم ضرورة موافقة الطرفين .

ويعارض ترمب أيضا حق الإجهاض، ويريد أن تسحب الحكومة تمويل مئات من عيادات الرعاية الصحية للنساء، وأن تلغي برنامج تأمينات يمول معظم وسائل تنظيم النسل للنساء.

وأوضح البحث أن أكثر من ثلث النساء المشاركات قلن إنهن يشعرن أنهن أصبحن أقل تسامحا تجاه التمييز ضدهن على أساس الجنس بعد فوز ترمب.

واستطلع مركز أبحاث ( بيري أونديم ) آراء ألف و302 بالغ عبر الإنترنت والهاتف من التاسع حتى 27 ديسمب/ كانون الأول عام 2016.

ويأتي البحث قبل أيام من خروج مئات الآلاف من النساء في مسيرة يوم السبت في واشنطن بهدف إبداء الوحدة فيما يتعلق بحقوق المرأة.

ومن المقرر أن تنظم مئات المسيرات المشابهة في أنحاء أخرى بالولايات المتحدة وحول العالم.