وفاة يوجين سيرنان آخر من مشى على القمر

سيرنان في رحلة عودته من القمر ديسمبر 1972- أرشيف

قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن رائد الفضاء السابق يوجين سيرنان، الذي أصبح آخر رائد فضاء يسير على القمر، توفي أمس الاثنين عن عمر ناهز 82 عاما.

وأضافت ناسا في بيان دون الخوض في تفاصيل أن سيرنان، الذي كان أيضا أحد أوائل الرجال الذين يسبحون في الفضاء، توفي وسط أسرته.

وسار سيرنان وزميله في رحلة (أبولو 17) رائد الفضاء هاريسون شميت على القمر في 11 ديسمبر/كانون الأول 1972 عندما هبطا من مركبتهما على سطح القمر.

وهبط على سطح القمر قبل ذلك التاريخ عشرة أشخاص فقط، جميعهم رواد فضاء أمريكيون، ولم يفعلها أحد منذ ذلك الحين.

وعلى مدى ثلاثة أيام قطع سيرنان وشميت أكثر من 30 كيلومترا في مركبة قمرية وجمعا أكثر من 100 كيلوغرام من الأحجار والصخور خلال عملية اسكتشاف للفوهات والتلال استمرت 22 ساعة.

وفي مذكراته التي صدرت بعنوان (آخر رجل على القمر) كتب سيرنان، وهو طيار سابق بالبحرية "أدركت أنني تغيرت في الأيام الثلاثة الماضية وأنني لم أعد أنتمي للأرض فقط. من الآن فصاعدا سأنتمي للكون".