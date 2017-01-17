لافروف: دمشق كانت على وشك السقوط عندما تدخلت روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن العاصمة السورية كانت ستسقط خلال أسبوعين أو ثلاثة في يد من وصفهم بـ"الإرهابيين " عندما تدخلت روسيا لدعم بشار الأسد.

وأشار لافروف، خلال المؤتمر الصحفي السنوي له اليوم الثلاثاء، إلى أن اللقاء الذي سيشارك فيه ممثلون عن الفصائل المعارضة والنظام السوري سيسمح بمشاركة "قادة للمقاتلين على الأرض في العملية السياسية"، مشيرا إلى أن "أحد أهداف لقاء أستانا هو أولا تثبيت وقف اطلاق النار".

وقال لافروف "نقدّر بأن قادة المقاتلين على الأرض سيشاركون في العملية السياسية ويجب عدم حصر لائحتهم فقط بالمجموعات التي وقعت في 29 ديسمبر/كانون الأول" اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف لافروف: "يجب أن يتمكن الراغبون في الانضمام إلينا من القيام بذلك".

وتشارك أبرز فصائل المعارضة، وبينها "جيش الإسلام"، في المحادثات.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة في المعارضة السورية أعلنت دعمها المحادثات.