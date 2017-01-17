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فيديو: مهارات عجيبة لشاب تحصد ملايين المشاهدات

17/1/2017

حصد مقطع مصور لمهارات مذهلة لشاب في التصويب والتسديد للخلف، ملايين المشاهدات خلال أقل من يومين على نشره بصفحة UNILAD على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة لأكثر من 300 ألف تفاعل ومشاركة وتعليق.

وأظهر الفيديو الشاب جون سايتو وهو يستعرض مهاراته في التصويب والتسديد للخلف بدقة ومهارة مثيرة للدهشة، حيث يستخدم يدًا واحدة والأخرى ممسكة بالكاميرا ورغم ذلك أظهر براعة في التحكم وتسديد الضربات بذهول للخلف.

 واستطاع جون ترتيب الأكواب الفارغة فوق بعضها صفًا واحدًا بيد واحدة أكثر من مرة وبأكثر من وضع، كما نجح في إعادة بعض المتعلقات إلى مكانها بذات الطريقة.

والذي أدهش الجميع كيف امتلك الشاب القدرة على التحكم بيد واحدة وتقدير المسافات للخلف بهذه البراعة، ما جعل البعض يتشكك في صحة الفيديو وأنه ربما فيه خدعه ما.

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