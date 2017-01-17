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شاهد: مستشفى عراقي يُقدم تمرينات "أيروبكس" لمريضات السرطان

17/1/2017

مجموعة من النساء يجتمعن ثلاث مرات في الأسبوع بمركز رياضي في مدينة السليمانية الكردية العراقية لممارسة تمرينات رياضية (أيروبكس).

والهدف من ذلك ليس التخلص من أوزان زائدة لكنه تقليل الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي والجرعات العالية من العلاج الكيماوي والحد من الإرهاق والشعور بالتعب المرتبط بإصابتهن بمرض السرطان.

وتأتي هذه التدريبات في إطار برنامج علاجي لإعادة تأهيل مريضات السرطان وضع خصيصا للمريضات اللائي يُعالجن في مستشفى "هيوا" الوحيد المختص في علاج السرطان بإقليم كردستان العراقي.

فهؤلاء النسوة اللائي يترددن على المركز الرياضي خضعن لعلاج كيماوي بعد إجراء عمليات استئصال كثير منهن لأحد الثديين أو كليهما ويعانين من إرهاق وانهيار نفسي ناجم عن إصابتهن بالسرطان وآثار علاج المرض.

وتتردد نساء من كل الأعمار على المركز لممارسة التمرينات الرياضية لمدة ساعة كل يوم على مدى ثلاثة أيام في الأسبوع.

وكانت تكلفة تلك التدريبات تُغطى مبدئيا من مستشفى هيوا لعلاج السرطان.

لكن وكما أوضحت "فرح موارد" مالكة صالة التمرينات الرياضية فقد توقف المستشفى عن تمويل تكلفة تلك التمرينات بسبب مشكلات مالية يعاني منها.

ويوفر مستشفى هيوا وهو من بين أكبر المنشآت الطبية المتخصصة في العراق العلاج للآلاف من مرضى السرطان في منطقة كردستان.

وتُمول حكومة الإقليم المستشفى كما تجمع جمعيات أهلية ورجال أعمال محليين تبرعات من أجله.

ويعاني المستشفى حاليا من انخفاض التمويل الحكومي المخصص له في السنوات الأخيرة.

وأشار توفيق إلى إن المستشفى استقبل ألفي مريضة بالسرطان في 2016 بينهن 1700 من السليمانية بينما الأخريات من مناطق أخرى بمنطقة كردستان.

 

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