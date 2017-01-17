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شاهد: لحظة اعتداء الاحتلال على الشهيد قصي العمور

17/1/2017

تداول نشطاء فلسطينيون مقطعا مصورا لاعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي على الشهيد الفلسطيني قصي العمور عقب إطلاق النار عليه جنوب بيت لحم.

ويظهر في الفيديو عدد من جنود الاحتلال وهم يتعاملون بوحشية مع العمور عقب إصابته، قبل أن يحملوه بشكل همجي، ولكن لم يتضح في الفيديو ما إذا كان الشهيد قد لفظ أنفاسه الأخيرة أم لا.

من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح أن سبع سيارات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدخل الغربي لبلدة تقوع، وبدأت بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز.

وأضاف أن قوات الاحتلال أصابت الشاب ونقلته بسيارة إسعاف، ثم أبلغت الارتباط الفلسطيني باستشهاده، وتم تسليم جثمانه إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

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