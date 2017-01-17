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شاهد: غانا تفوز على أوغندا بهدف نظيف من ركلة جزاء

17/1/2017

استهل منتخب غانا (النجوم السوداء) مشواره في نهائيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بالغابون بالفوز على نظيره الأوغندي بهدف نظيف الثلاثاء، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة للبطولة.

ويدين منتخب غانا بالفضل في هذا الفوز لأندريه أيو لاعب وسط ويستهام يونايتد الإنجليزي، بعد أن سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32 من  ضربة جزاء.       

وتصدر منتخب غانا وصيف النسخة الماضية من البطولة القارية ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط انتظارا لما ستسفر عنه نتيجة المباراة الثانية بالمجموعة، والتي تجمع المنتخبين المصري والمالي في وقت لاحق اليوم.

المباراة جاءت حماسية وسريعة منذ البداية واقتسم الفريقان السيطرة على مجرياتها، لكن ضربة الجزاء التي حصل عليها أسامواه جيان رجحت كفة النجوم السوداء. 

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