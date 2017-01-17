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شاهد: ترميم 600 تابوت فرعوني في مصر بمساعدة أمريكا

17/1/2017

قال مدير لمشروع أمريكي مصري مشترك لتوثيق وحفظ التراث يوم الثلاثاء (17 يناير كانون الثاني) إن مصر ستوثق وترمم مئات التوابيت الفرعونية التي يبلغ عمرها آلاف الأعوام في إطار المشروع.

ويعمل المشروع الذي تموله الولايات المتحدة على ترميم أكثر من 600 تابوت خشبي من حقب تاريخية مختلفة بالعصر الفرعوني كانت مُخزَنة في المتحف المصري بالقاهرة.

وفازت مصر بمنحة صندوق سفراء الولايات المتحدة للحفاظ على التراث الثقافي تبلغ 130 ألف دولار في ديسمبر كانون الأول 2015.

والمشروع جزء من اتفاقية أشمل أبرمتها الولايات المتحدة ومصر في 2016 لمنع تهريب قطع ذات تراث ثقافي مصري ثري.

وانتشرت سرقة الآثار في مصر خلال السنوات الأخيرة حيث سُرق عدد غير معلوم من القطع الأثرية من المتاحف والمساجد ومخازن الآثار وعن طريق التنقيب غير القانوني.

وتصدرت الجهود الرامية إلى اكتشاف غرفة دفن الملكة نفرتيتي عناوين وسائل الإعلام الدولية عام 2015 على الرغم من أن الجهود لم تسفر عن شيء.

وكانت الآثار القديمة المذهبة والمقابر الفرعونية محورا لقطاع سياحي مزدهر يمثل مصدرا مهما للعملة الصعبة.

لكن السياحة عانت من أزمات متتالية منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/ تموز عام 2013.

 

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