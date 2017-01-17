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شاهد: باندا يفاجئ زواره بحركات مذهلة عند التقاط سيلفي

17/1/2017

فاجأ أحد أشبال الباندا داخل قاعدة دوجيانغيان التابعة لمركز بحوث CCRCGP في تشنغدو بمقاطعة سيتشوان الصينية، بحركات مذهلة وكأنما اعتاد على تواجد البشر بجانبه لدرجة أنه يقلد حركاتهم وإطلالاتهم أثناء تصوير الـ"سيلفي"! بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ونشر تليفزيون الصين المركزي لقطات مذهلة لشبل الباندا الذي أدهش السائحين بطريقة وقوفه وحركاته المبهرة أثناء التقاط صور السيلفي معه، ليحظى الفيديو بانتشار وإعجاب واسع المدى على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو الباندا الصغير –يبلغ من العمر عاما واحدا- وهو يستقبل زواره بسعادة ومرح وقبلات، مُرحبًا بالتقاط صور السيلفي معهم دون خوف بل اتخذ حركات قبل التصوير تشبه البشر تماماً.

وظهرت سيدة وهي تلتقط صور سيلفي مع شبل الباندا الذي جلس بشكل مستقيم ووضع كفه على ذراعها ليبدو في الصورة وكأنه المتحكم في عصا السيلفي، وفي صورة أخرى وضع الباندا الصغير مخالبه تحت ذقنه بشكل كلاسيكي كما البشر ليبدو لطيفًا جداً في الصورة.
 
 
 
 
 
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