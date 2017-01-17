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شاهد| الشيخ كمال الخطيب: حكومة "زُعران" تقود إسرائيل

17/1/2017

أدان الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية لعرب 48، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن الشيخ رائد صلاح، زعيم الحركة، في مكان مجهول وسط مستوطنات إسرائيلية، في إجراء من شأنه تهديد حياة الشيخ صلاح.

وقال الخطيب، في تصريحات للصحفيين، من أمام سجن رامون، الذي كان الشيخ صلاح محتجزا به: "واضح أنه موقف زعرنة".

ويستخدم الفلسطينيون كلمة "زعرنة" للإشارة إلى سلوكيات اللصوص والخاطفين والبلطجية.

وأضاف الخطيب أن سلطات الاحتلال بدلا من أن تفرج عن الشيخ أمام السجن حيث انتظره أهله، ومحاموه، والمقربون منه قامت بنقله في حافلة عادية وأنزلته في موقع وسط مستوطنات إسرائيلية.

واعتبر الخطيب أن هذا الإجراء يمثل "مخاطرة" بحياة الشيخ رائد صلاح، وأوضح أن الشيخ كان من الممكن أن يتعرض للاعتداء على يد أي عنصر يهودي متطرف في الحافلة أو في المستوطنات.

وتابع قائلا: "هذه ليست حكومة، هذه عصابة لصوص زعران… من يأخذ الشيخ ويلقيه في الشارع هذا فعل عصابة".

المصدر : الجزيرة مباشر
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