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شاهد: أوباما يظهر فجأة في مؤتمر صحفي ويعانق أحد موظفيه

17/1/2017

فاجأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما المتحدث باسمه جوش اِرنست أثناء تقديمه الإيجاز الصحفي اليومي حيث ظهر أوباما بدون سابق إعلان أثناء هذا الإيجاز في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء.

وأثنى أوباما على المتحدث باسمه المحبوب وقام بمعانقته معانقة الوداع ثم عاد للبيت الأبيض.

وقال ارنست39/ عاما/ معلقا على هذه الواقعة: "لقد كان ذلك كرما لا يصدق" ثم واصل تقديم الإيجاز.

تولى ارنست وظيفة المتحدث باسم أوباما في أيار/مايو 2014 ومن المقرر أن  تنتهي فترة عمله مع انتهاء ولاية أوباما يوم الجمعة المقبل.

ومن المنتظر أن يحضر أوباما آخر مؤتمر صحفي له غدا الأربعاء.

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