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شاهد: أم تنفذ مهمة مستحيلة للهروب من رضيعها

17/1/2017

حقق فيديو نشره رجل بريطاني لزوجته وهي تنفذ خطة انسحاب من غرفة نوم رضيعها البالغ من العمر 15 شهرا انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحت اسم "الهروب الكبير" أو " مهمة مستحيلة" تناولت وسائل الإعلام البريطانية الفيديو.

وأظهرت صور لكاميرا مراقبة " كارين موريس 32 عاما" وتعمل مدرسة وهي تنزلق على ظهرها منفذة خطة انسحاب من غرفة رضيعها قبل أن يستيقظ.

وكتب الزوج على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إن الطفل عادة ما ينام من تلقاء نفسه بمجرد أن يوضع في سريره لكن في تلك الليلة رفض النوم على الإطلاق.

وأضاف:" كان لدينا ضيوف في المنزل لتناول العشاء معنا وطفلنا كان يئن طوال الوقت ويريد ترك سريره كلما أرادت أمه ترك غرفته".

وتابع " وبعد أن نفذنا خطة الانسحاب الناجحة بالانزلاق على الظهر للهروب بدون أن يشعر وجدنا أن اللقطات مسلية فأردنا أن نتشاركها مع أصدقائنا ثم فوجئت بالفيديو ينتشر على نطاق واسع".

وعلق كثيرون على الفيديو متحدثين عن معاناة الأمهات مع صغارهن وأن ما ظهر في الفيديو جزء صغير من عجائب أخرى تنفذها الأم مع أطفالها.

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