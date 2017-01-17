شاهد:نجاة عائلة بعد قضائها ليلة وسط الثلوج في اليابان

تمكنت الشرطة اليابانية من إنقاذ عائلة أسترالية مؤلفة من أربعة أفراد فقدوا قبل يوم في منطقة جبلية وسط اليابان.

وأوضحت الشرطة أن الأم وأولادها الثلاثة والذين كانوا يمارسون رياضة التزلج قرب قمة جبلية يتجاوز ارتفاعها ألفا وخمسمائة متر، ضلوا مسلك العودة واضطروا إلى تمضية الليلة بدون طعام.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلا عن مسؤولين بالشرطة المحلية أنه تم نقل أفراد الأسرة الأربعة الذين لم يتم الإفصاح عن هوياتهم إلى مستشفى محلي، حيث كانوا يعانون من هبوط درجة حرارة الجسم.

وأوضح تقرير الوكالة أن أفراد الأسرة أخبروا أحد معارفهم بوضعهم، وقام هذا الشخص بعد ذلك بالاتصال بالمسؤولين المحليين.

وكانت كميات من الثلوج الكثيفة قد تساقطت على مساحات واسعة من اليابان خلال عطلة الأسبوع الماضي، في الوقت الذي أدت فيه عاصفة شتوية إلى هبوب عواصف وانخفاض درجة الحرارة في البلاد إلى ما تحت الصفر.