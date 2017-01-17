شاهد:لحظة القبض على المتهم بتنفيذ هجوم ملهى اسطنبول

ألقت السلطات التركية، الاثنين، القبض على عبدالقادر ماشاريبوف المتهم في تنفيذ الهجوم المسلح في النادي الليلي ليلة رأس السنة في منطقة "أورطه كوي" بإسطنبول.

وبحسب مصادر أمنية تركية فإن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول تلقت بلاغاً حول إقامة منفذ الهجوم في منزل بمنطقة أسنيورت بإسطنبول.

وفور تلقي البلاغ، داهمت الفرق المنزل وألقت القبض على ماشاريبوف ورجل آخر قرغيزي الأصل، إضافة إلى 3 نساء.

وتمّ اقتياد جميع من ألقي القبض عليهم إلى مديرية أمن إسطنبول لاستكمال التحقيقات معهم.

وكان تنظيم الدولة أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي قتل فيه 39 شخصا، وقال إنه جاء ردا على التدخل العسكري التركي في سوريا.