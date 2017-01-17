حلف الأطلسي قلق من وصف ترامب له بأنه "عفا عليه الزمن"

تصريحات ترمب تثير غضب وقلق قادة أوربيين

قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن تعليقات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التي وصف فيها حلف شمال الأطلسي 0ناتو) بأنه "عفا عليه الزمن" أثارت قلق التحالف المُكون من 28 دولة.

أضاف شتاينماير، أمس الاثنين عقب اجتماع مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في بروكسل أن تعليقات ترامب مثيرة للدهشة وتناقض الآراء التي عبَر عنها وزير دفاعه المكلف جيمس ماتيس.

وقال شتاينماير، للصحفيين عندما سُئل عن مقابلة ترامب مع صحيفتي بيلد وتايمز أوف لندن هذا الأسبوع: "لقد تحدثت اليوم ليس مع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي فحسب؛ ولكن مع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي أيضا ويمكنني القول إن هناك إشارات إلى عدم تهدئة التوتر".

وأضاف أنه "من الواضح أنه جرى النظر بقلق لتعليقات الرئيس المنتخب ترامب التي يعتبر فيها حلف شمال الأطلسي بأنه عفا عليه الزمن".

وأكد شتاينماير في آخر ظهور له في بروكسل كوزير للخارجية الألمانية أنه "من الصعب قراءة المقابلة حتى نهايتها دون الشعور بالقلق".

وقال ترمب، الذي من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا يوم الجمعة المقبل إنه ينظر إلى حلف شمال الأطلسي باعتباره عفا عليه الزمن لأنه لم يدافع عن أعضائه ضد الهجمات الإرهابية.