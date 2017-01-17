البث الحي
منوعات

حلف الأطلسي قلق من وصف ترامب له بأنه "عفا عليه الزمن"

17/1/2017

تصريحات ترمب تثير غضب وقلق قادة أوربيين

قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن تعليقات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التي وصف فيها حلف شمال الأطلسي 0ناتو) بأنه "عفا عليه الزمن" أثارت قلق التحالف المُكون من 28 دولة.

أضاف شتاينماير، أمس الاثنين عقب اجتماع مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في بروكسل أن تعليقات ترامب مثيرة للدهشة وتناقض الآراء التي عبَر عنها وزير دفاعه المكلف جيمس ماتيس.

وقال شتاينماير، للصحفيين عندما سُئل عن مقابلة ترامب مع صحيفتي بيلد وتايمز أوف لندن هذا الأسبوع: "لقد تحدثت اليوم ليس مع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي فحسب؛ ولكن مع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي أيضا ويمكنني القول إن هناك إشارات إلى عدم تهدئة التوتر".

 وأضاف أنه "من الواضح أنه جرى النظر بقلق لتعليقات الرئيس المنتخب ترامب التي يعتبر فيها حلف شمال الأطلسي بأنه عفا عليه الزمن".

 وأكد شتاينماير في آخر ظهور له في بروكسل كوزير للخارجية الألمانية أنه "من الصعب قراءة المقابلة حتى نهايتها دون الشعور بالقلق".

وقال ترمب، الذي من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا يوم الجمعة المقبل إنه ينظر إلى حلف شمال الأطلسي باعتباره عفا عليه الزمن لأنه لم يدافع عن أعضائه ضد الهجمات الإرهابية.

المزيد من منوعات

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)

طاهٍ فرنسي يدخل موسوعة غينيس بـ"بيتزا"من 254 نوعا من الجبن (فيديو)

الطاهي الفرنسي ينوا برويل (موافع التواصل)

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)