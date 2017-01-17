البحر يبتلع 219 مهاجرا في الأيام الأولى من 2017

غرق المئات من المهاجرين منذ بداية 2017

قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء إن 219 شخصا على الاقل لقوا حتفهم خلال عبورهم البحر المتوسط في طريقهم إلى أوربا في الأسابيع الأولى من 2017 .

وتحقق المنظمة الدولية للهجرة، في تقارير ترددت مطلع الأسبوع ، بشأن حادث غرق يمكن أن يضيف نحو 200 حالة إلى العدد الإجمالي.

ونجا أربعة أشخاص من حادث وقع يوم السبت الماضي قبالة سواحل ليبيا، أودى بحياة 180 راكبا، وفقا للمنظمة.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، دخل 2876 من المهاجرين واللاجئين أوربا عن طريق البحر خلال الفترة بين 1 و15 من الشهر الجاري، مقابل 23664 شخصا في نفس الفترة من العام .2016