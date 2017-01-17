البث الحي
منوعات

الاسترليني يتجه لتحقيق أكبر مكسب يومي منذ عام 1998

17/1/2017

الاسترليني يتجه لتحقيق أكبر مكسب يومي منذ عام 1998

 سجل الجنيه الاسترليني اليوم الخميس أكبر مكاسبه اليومية منذ عام 1998 على الأقل مع تعهد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتصويت البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي وسعيها إلى وضع نهاية للسجال الدائر حول خروج "صعب" أو "سهل" لبريطانيا من الاتحاد.

وصعد الجنيه الاسترليني 2.9 بالمئة على أساس يومي إلى أعلى مستوى له في عشرة أيام عند 1.2398 دولار في الساعة التي أعقبت كلمة ماي.

وكان الاسترليني مرتفعا بالفعل أكثر من واحد بالمئة عندما بدأت ماي كلمتها التي كانت منتظرة بقوة وجرى تسريبها إلى وسائل الإعلام على نطاق واسع.

وهذه هي أكبر قفزة للاسترليني في بيانات التداول المتاحة على نظام تومسون رويترز ماتشينج ويرجع تاريخها إلى عام 1998.

وزادت العملة البريطانية أكثر من اثنين بالمئة أيضا أمام اليورو لتصل إلى 86.31 بنس لليورو.

وواصل مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني خسائره المبكرة بقيادة أسهم شركات التصدير والتعدين مع بدء خطاب ماي.

وكان المؤشر يميل إلى الارتفاع مع هبوط الاسترليني في موجة بيع أعقبت التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو حزيران.

وأغلق المؤشر متراجعا نحو 1.5 بالمئة مسجلا أكبر خسائره اليومية منذ الأيام التي أعقبت الاستفتاء.

 

المزيد من منوعات

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)

طاهٍ فرنسي يدخل موسوعة غينيس بـ"بيتزا"من 254 نوعا من الجبن (فيديو)

الطاهي الفرنسي ينوا برويل (موافع التواصل)

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)