البث الحي
منوعات

ارتفاع الجنيه السوداني أمام الدولار لم ينعكس على الأسواق

17/1/2017

ارتفاع الجنيه السوداني لم ينعكس على الأسواق

استقبلت الأسواق السودانية قرار الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية بارتياح كبير، لكن الخطوة أحدثت ارتباكا في سوق العملات، حيث انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء بقرابة 20%.

وهبط سعر الدولار الواحد في السوق السوداء إلى 16 جنيها بعد أن كان 19 وهو انخفاض بنسبة حوالي 20%، بينما لم تتأثر أسعار السلع الأساسية بالتطورات الجديدة.

ويخشى المواطنون من تأثرهم سلبا من تداعيات التقلبات الحادة في سوق النقد الأجنبي، مما دفعهم إلى مطالبة الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لكبح جماح أسعار السلع والخدمات.

وأكد وزير المالية السوداني بدر الدين محمود أن حكومته بصدد مراجعة السياسات النقدية وسعر الصرف.

وعبر عن اعتقاده بأن الإجراءات الجديدة ستزيد تدفق العملات الأجنبية من خلال جذب استثمارات أجنبية بعد الرفع الجزئي للعقوبات الأمريكية على السودان.

ويرى مراقبون أن التحديات لا تزال قائمة أمام حكومة تمثل الضرائب والجمارك أكثر من 70% من موازنتها للعام الجديد، وبعجز كلي يناهز ثلاثة مليارات دولار.

وقال الخبير الاقتصادي التجاني الطيب إن رفع العقوبات الأميركية ربما يزيد انتعاش السوق السودانية ومعدلات النمو.

غير أنه أشار إلى أن التحديات التي تواجه الحكومة هي الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة معدلات الإنتاج وخفض المستوردات من أجل جلب مزيد من النقد الأجنبي للتحكم في الأسعار.

المزيد من منوعات

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)

طاهٍ فرنسي يدخل موسوعة غينيس بـ"بيتزا"من 254 نوعا من الجبن (فيديو)

الطاهي الفرنسي ينوا برويل (موافع التواصل)

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)