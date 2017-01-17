إيرباص تختبر سيارة طائرة لتجنب الزحام في المدن

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إيرباص إن المجموعة تعتزم اختبار نموذج سيارة طائرة ذاتية القيادة كسبيل لتجنب الطرق المزدحمة في المدن بنهاية العام.

وكانت إيرباص قد أسست العام الماضي وحدة التنقل الجوي في المناطق الحضرية التي تستكشف أفكارا مثل مركبة لنقل الأفراد أو مركبة تحاكي الطائرة الهليكوبتر يمكنها نقل عدد من الركاب.

وقال توم إندرز الرئيس التنفيذي لإيرباص أمام مؤتمر (دي.إل.دي) للتكنولوجيا الرقمية في ميونيخ يوم الاثنين "قبل نحو 100 عام انتقلت المواصلات بالمدن إلى تحت الأرض .. والآن نمتلك الوسائل التكنولوجية التي تجعلها تطير فوق الأرض" مضيفا أنه يأمل أن تتمكن إيرباص من تسيير نموذج تجريبي لنقل شخص واحد بنهاية العام الجاري.

وأضاف "نحن الآن في مرحلة الاختبارات ونحن نأخذ هذا التطوير على محمل الجد." وتابع أن إيرباص تدرك أن مثل هذه التقنيات يجب أن تكون صديقة للبيئة لتجنب التسبب في مزيد من التلوث بالمدن المكتظة.

وأشار توم إندرز إلى أن استخدام الطائرات قد يقلل أيضا من التكاليف بالنسبة لمخططي البنية التحتية للمدن، وأضاف "عن طريق الطيران لن تكون هناك حاجة لضخ مليارات في بناء جسور خرسانية وطرق".

وذكر إندرز أن إيرباص – باعتبارها أكبر مصنع للطائرات المروحية التجارية في العالم- ترغب في الاستثمار للاستفادة من أحدث التقنيات الجديدة مثل القيادة الذاتية والذكاء الصناعي لتكون رائدة فيما سيصبح حقبة السيارات الطائرة.

وقال "إذا تجاهلنا هذه التطورات فسنُدفع خارج قطاعات مهمة من الأعمال".

وأحجم متحدث باسم إيرباص عن تحديد المبلغ الذي تستثمره الشركة في هذا البرنامج.