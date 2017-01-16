مسلمو بريطانيا يعانون من عنصرية التوظيف وضعف الأجور

مسلمون في بريطانيا- أرشيف

يواجه مسلمو بريطانيا صعوبات بالغة تعيق حصولهم على فرص عمل أو أجور مناسبة، مقارنةً بأقرانهم من المسيحيين.

وذكرت صحيفة "ذي ايفنيغ ستاندرد" البريطانية، اليوم الاثنين، أن الحكومة البريطانية اعترفت بوجود فجوة كبيرة بين الأجور وفرص العمل التي يحصل عليها مسلموها مقارنة بمسيحيها، نقلا عن تقرير نشره مكتب المساواة الحكومي (GEO)أمس.

وكشفت البيانات الجديدة أن مليونين و700 ألف مسلم في بريطانيا يواجهون صعوبات بالغة، تحول دون حصولهم على فرص عمل أو أجور مناسبة، مقارنةً بالبريطانيين الذين يعتنقون الديانة المسيحية أو غيرها، بحسب الصحيفة

وجاء في تقرير المكتب، أن "عدم وجود بيانات شاملة ومتكاملة تساهم في قبول المزيد من المسلمين في التعليم العالي، تنعكس سلبًا على فرص حصولهم على فرص عمل".

وشدد التقرير على أهمية بذل المزيد من الجهود الرامية لرفع مستوى الوعي بين أرباب العمل حول التمييز العنصري في قطاع العمل.

وأشار أيضًا إلى أن عمليات التوظيف غير الرسمية، بمعنى التحيز، أمر غير مقبول.

كما أوصى الحكومة بتحديد خطة لمواجهة حالات عدم المساواة والعنصرية التي يواجهها مسلمو بريطانيا في قطاع العمل.