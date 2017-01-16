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فيديو: 9 ملايين مشاهدة لـ"أصغر صانع مشروبات قهوة بالعالم"

16/1/2017

حصد مقطع مصور لـ"أصغر صانع قهوة في العالم"، نحو 9 ملايين ونصف المليون مشاهدة في أقل من يوم على نشره بصفحة UNILAD على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة لأكثر من 200 ألف تفاعل ومشاركة وتعليق.

وأظهر مقطع الفيديو طفلاً إيطالياً لم يتجاوز عمره الـ3 سنوات، شغوفاً بالقهوة لدرجة أنه يمتلك مهارات خاصة ومذهلة في عمل القهوة بكافة طرقها وأنواعها بمهارة عالية وإتقان مثير للذهول في التعامل مع ماكينة صنع القهوة بتشجيع ومساعدة والده.

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على الطفل "أصغر باريستا في العالم"، وباريستا هي كلمة إيطالية معناها صانع مشروبات القهوة من "إسبرسو، إسبرسو ماكياتو، لاتيه، كابتشينو، موكا، أفوغاتو، ماركوتشنو" وغيرها من المشروبات الإيطالية.

 

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