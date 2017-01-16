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صورة: مسعود أوزيل يلف كوبرا على عنقه في أشهر ساحة بالمغرب

16/1/2017

أوزيل يزور أشهر ساحة بالمغرب ويلف كوبرا على عنقه

تجول اللاعب الألماني ذو الأصول التركية مسعود أوزيل في ساحة جامع الفنا (أشهر ساحة مغربية) في إطار زيارة يجريها حاليا إلى مدينة مراكش المغربية.

ووضع أوزيل صانع  ألعاب أرسنال الإنجليزي صورة له في هذه الساحة على شبكة التواصل الاجتماعية "فيسبوك" تظهر  أفعى كوبرا على عنقه.

وتداولت وسائل إعلام مغربية الصورة، وتفاعل معها مواطنون مغاربة على مواقع التواصل.

وأمس الأحد، فاز أوزيل المحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي لكرة القدم بجائزة أفضل لاعب في ألمانيا لعام 2016، وذلك للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه.

ووفقا لموقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الإنترنت، فإن أوزيل حصل على 54.5% من أصوات الجماهير متفوقًا على توني كروس المحترف في صفوف ريال مدريد الإسباني بنسبة 33.9%، ثم جوناس هيكتور المحترف في كولن بنسبة 4%.

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