شاهد: يعثر على ثعبان ضخم مختبئًا بسيارته

عثر رجل في تايلاند على ثعبان ضخم يتعدى طوله الـ12 قدماً (3.6 أمتار) ملفوفاً حول إطار محرك العجلة الأمامية لسيارته، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

واختبأ الثعبان العملاق حين انزلق من خلال هيكل سيارة تويوتا سوداء والتف حول إطار محرك العجلة الأمامية، حيث كان يبحث عن مكان جاف هرباً من المطر الغزيز وبرودة الشتاء في مدينة ناخون راتشاسيما التايلاندية.

وتم استدعاء رجال الإنقاذ لإخراج الثعبان من هيكل السيارة، وبعد عدة محاولات استطاع اثنان من المتعاملين مع الثعابين من شده كما في لعبة "شد الحبل" حتى انتزعه أحدهم بصعوبة.

وأكد رجل الإنقاذ أن الثعبان كان قوياً للغاية ويبدو أنه كان يريد البقاء داخل محرك السيارة الدافئ، وبعد انتزاع الثعبان تم وضعه في كيس وأفرج عنه في إحدى الغابات القريبة.