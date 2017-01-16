البث الحي
منوعات

شاهد: لحظة إلقاء شاب نفسه أمام قطار مسرع

16/1/2017

رصدت كاميرات المراقبة في إحدى محطات السكك الحديدية بتايلاند، لقطات مرعبة لشاب ألقى بنفسه أسفل عجلات قطار مسرع ليدهسه، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وفاجأ الشاب الركاب على محطة قطار فيتشابوري جنوب تايلاند، بقفزه على القضبان مستلقياً على بطنه في طريق مسار القطار المسرع، وبدأ الجميع تغطية أعينهم بفزع خوفاً من المشهد المروع بعدما مر القطار على الرجل.

لكن بعد قليل حدثت المعجزة وظهر الشاب الذي نجا بأعجوبة وفر سليمًا من أسفل القطار، وقام ليصعد إلى الرصيف المقابل ومشى بعيداً وسط دهشة الجميع، وذكرت وسائل الإعلام المحلية إن الحادث تم تصويره من زاويتين مختلفتين ما يظهر نوعاً من الوهم البصري.

وحين حضر المسعفون إلى محطة القطار كان الشاب الذي ارتدى تيشيرت أخضر اللون، قد اختفى، وعثرت الشرطة لاحقاً على الشاب بعدما رآه سكان محليون يتجول بالمنطقة واتضح أنه شاب عاطل يدعى ويراتشاي نيسايرام (23 عامًا) من مدينة بوريرام في شرق تايلاند.

كما اتضح أن الشاب يعاني من الاكتئاب، وتم نقله إلى مستشفى فرا جورم كلاو بالمدينة، وتبين أنه لم يصب بأذى إلا بقطع صغير في الساق، ولم تُذكر تفاصيل ما إذا كان الشاب سيواجه أي اتهامات أم لا.

المزيد من منوعات

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)

طاهٍ فرنسي يدخل موسوعة غينيس بـ"بيتزا"من 254 نوعا من الجبن (فيديو)

الطاهي الفرنسي ينوا برويل (موافع التواصل)

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ