شاهد: لحظة إلقاء شاب نفسه أمام قطار مسرع

رصدت كاميرات المراقبة في إحدى محطات السكك الحديدية بتايلاند، لقطات مرعبة لشاب ألقى بنفسه أسفل عجلات قطار مسرع ليدهسه، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وفاجأ الشاب الركاب على محطة قطار فيتشابوري جنوب تايلاند، بقفزه على القضبان مستلقياً على بطنه في طريق مسار القطار المسرع، وبدأ الجميع تغطية أعينهم بفزع خوفاً من المشهد المروع بعدما مر القطار على الرجل.

لكن بعد قليل حدثت المعجزة وظهر الشاب الذي نجا بأعجوبة وفر سليمًا من أسفل القطار، وقام ليصعد إلى الرصيف المقابل ومشى بعيداً وسط دهشة الجميع، وذكرت وسائل الإعلام المحلية إن الحادث تم تصويره من زاويتين مختلفتين ما يظهر نوعاً من الوهم البصري.

وحين حضر المسعفون إلى محطة القطار كان الشاب الذي ارتدى تيشيرت أخضر اللون، قد اختفى، وعثرت الشرطة لاحقاً على الشاب بعدما رآه سكان محليون يتجول بالمنطقة واتضح أنه شاب عاطل يدعى ويراتشاي نيسايرام (23 عامًا) من مدينة بوريرام في شرق تايلاند.

كما اتضح أن الشاب يعاني من الاكتئاب، وتم نقله إلى مستشفى فرا جورم كلاو بالمدينة، وتبين أنه لم يصب بأذى إلا بقطع صغير في الساق، ولم تُذكر تفاصيل ما إذا كان الشاب سيواجه أي اتهامات أم لا.