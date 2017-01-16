شاهد: سمكة قرش تسبح على بعد أمتار قليلة من شابة تركب الأمواج

كان يوما مثاليا بالنسبة للشابة الفرنسية "إيزابيل فابر" التي تهوى الكتابة عن رحلات ركوب الأمواج، إلا أنها لم تدر أن المياه الزرقاء كانت تخفي تحتها خطرا داهما لم تلاحظه حتى بعد فوات الأوان.

وعلى الرغم من أنها رأت ظلا أسود تحت المياه، إلا أن إيزابيل اعتقدت أنه مجرد انعكاس لظل زلاجتها عبر الأمواج. ثم اعتقدت بعد ذلك أنه أحد الدلافين يقوم بالمزاح معها، ثم فطنت إلى أن الظل أكبر من حجم زلاجتها، وقالت إيزابيل "عندما مرت من تحتي مباشرة، أدركت أنها سمكة قرش ضخمة".

حاولت إيزابيل الالتفاف بعيدا عن سمكة القرش، لكن الرياح كانت ضعيفة ولم تساعدها، حتى ظنت أنها النهاية. والتقط صديقها "سيريل" المشهد عبر كاميرا طائرة وكان يصرخ مطالبا إياها بالخروج من الماء. وأضافت إيزابيل "رأيت شريط حياتي يمر أمام عيني. لقد كافحت للخروج من الماء، وأخيرا فعلت".

وصلت إيزابيل إلى الشاطئ وهي ترتجف من الخوف والتفكير في اقترابها من الموت، لكنها في النهاية امتلكت قصة ممتعة لتحكيها لمتابعيها الذين يتجاوز عددهم 9000 شخص. واختتمت حديثها بالقول "الآن أستطيع القول إنني امتطيت سمكة قرش ضخمة!"