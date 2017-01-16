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شاهد: روما يهزم أودينيزي بهدف رغم اهدار ركلة جزاء

15/1/2017

انتزع روما الفوز بنتيجة 1- صفر على مضيفه أودينيزي في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم بفضل تفوق حارسه فويتشيخ شتينسني ورغم اهدار هداف المسابقة إيدن جيكو لركلة جزاء.

والانتصار هو السادس لروما في آخر سبع مباريات بالدوري ليرفع رصيده إلى 44 نقطة من 20 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر يوفنتوس الذي يواجه فيورنتينا في وقت لاحق.

وأعطى راديا ناينجولان الأفضلية لروما في الدقيقة 12 من تسديدة مباشرة وبعدها بست دقائق أضاع جيكو مهاجم البوسنة وصاحب 13 هدفا في الدوري هذا الموسم ركلة جزاء سددها بعيدا عن إطار المرمى.

وتألق شتينسني في التصدي لفرصتين خطيرتين لفيليبي ورودريجو دي بول.

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