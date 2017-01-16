شاهد: حلاق يقص شعر زبائنه بـ"النار"

نشر الصحفي الباكستاني عمر آر القريشي، لقطات غريبة وخطيرة لحلاق يستخدم النار في قص شعر زبائنه، ليحظى الفيديو بانتشار واسع المدى على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في أقل من يوم على نشره بـ"تويتر".

وبحسب قناة NDTV، وصحيفة إنديان إكسبريس، وضع الحلاق الباكستاني مسحوقًا قابلًا للاشتعال على شعر أحد الزبائن وبدأ في إشعال نار خفيفة في رأسه، ثم استخدم اثنين من الأمشاط بدلاً من المشط والمقص، وبدأ في تصفيف الشعر يمينًا ويسارًا بمهارة ليسقط الشعر على الأرض بكل سهولة في حين ترى ألسنة اللهب أعلى رأس الزبون الهادئ.

والمدهش أن الزبون لم يشعر أو يشتكي من النار ولم يفزع أو يعنف الحلاق بل بدا هادئاً ومستريحاً على كرسيه، فعلى ما يبدو أن للحلاق ويدعى شوكت راجبوت شهرة واسعة في مدينة باهاوالبور الباكستانية.

وتحت عنوان "حلاق يلعب بالنار على رأس الزبائن" انتشرت قصة الرجل وحظيت بانتشار واسع المدى على مواقع التواصل ووسائل الإعلام، ويبدو أن الأسلوب كان مفيدًا للتخلص من أطراف الشعر التالف، وإعطائه مظهرًا صحيًا وجذابًا، منهياً بذلك دور المقص في صالونات الحلاقة.