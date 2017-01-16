شاهد: أمواج قوية تحطم سيارتين في بريطانيا

رصدت لقطات صادمة لحظة تحطم سيارتين من نوعي فولكس فاجن وأودي بسبب الأمواج القوية التي صاحبت حركة المد والجزر في مدينة برودستيرز على ساحل كينت جنوب شرق بريطانيا.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، وموقع Kent Live الإخباري المحلي، فإن ارتفاع المد والجزر شرق ساحل كينت حمل السيارتين بعيداً داخل موقف للسيارات ثم توغل بهما نحو الجدران المجاورة ليصطدما بأحدها ويتحطما بفعل قوة الأمواج المتلاطمة.

وظهرت الأمواج المرتفعة وهي تحمل السيارتين بعيدًا وتصدمهما في جدار مجاور بعد أن ضربت عاصفة قوية الساحل الشرقي وأدت إلى ارتفاع المد.

وعلى ما يبدو أن صاحبي السيارتين الآن في حاجة إلى تقديم طلبات إلى شركة التأمين عن الأضرار التي لحقت بسيارتيهما.

وكانت هيئة البيئة في بريطانيا قد أصدرت تحذيرات من مخاطر الفيضانات وطالبت بإخلاء الساحل الشرقي من البلاد لاسيما في نورفولك وسوفولك وإيسيكس، حيث إنهم أكثر عرضة للخطر.

وتم إجلاء الآلاف بالفعل عن منازلهم فضلاً عن تحذيرات بالبقاء بعيداً عن المسارات الساحلية والمتنزهات نظراً لظروف البحر الهائج.