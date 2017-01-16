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شاهد:إشبيلية يكسر انتصارات الريال ويلحق به أول خسارة بالليغا

15/1/2017

ألحق إشبيلية الهزيمة الأولى بريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم،  بعدما قلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز 2 / 1 في الوقت القاتل ، الأحد، في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.       

وبهذا الفوز، أشعل إشبيلية المنافسة على لقب الدوري حيث رفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف الريال المتصدر، وبفارق نقطة أمام برشلونة صاحب المركز الثالث .

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 67، قبل أن يسجل سيرخيو راموس، لاعب ريال مدريد، هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة،  85 ثم أضاف ستيفان يوفيتيتش الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبهذه الخسارة، توقف الرقم القياسي لريال مدريد عند أربعين مباراة بدون خسارة.

يُشار إلى أن هذه المباراة هي الثانية بين الفريقين خلال ثلاثة أيام، بعدما تعادلا 3/3 في إياب دور الستة عشر لبطولة كأس الملك يوم الخميس الماضي.

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