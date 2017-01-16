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حكم نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية

16/1/2017

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم الاثنين حكما نهائيا ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة.

ورفضت المحكمة في جلسة بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة طعن الحكومة على حكم أصدرته محكمة أدنى ببطلان توقيع الاتفاقية.

وقال القاضي في منطوق حكمه إن "سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها."

وعقب النطق بالحكم هلل المحامون والحاضرون في الجلسة بهتفات من بينها "الله أكبر" و"مصرية مصرية" في إشارة إلى الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر.

 

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