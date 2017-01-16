بريطانيا تتحفظ على محادثات سلام الشرق الأوسط في باريس

بريطانيا تتحفظ على محادثات سلام الشرق الأوسط

قالت بريطانيا إن لديها تحفظات على نتائج مؤتمر السلام الذي استضافته باريس بشأن السلام في الشرق الأوسط وأضافت أن النتائج قد تؤدي إلى " تشدد المواقف".

وقال بيان لوزارة الخارجية "لدينا تحفظات معينة تجاه مؤتمر دولي الهدف منه دفع السلام بين الجانبين ولا يشملهما- في الواقع إنه يأتي ضد رغبة الإسرائيليين ويأتي قبل أيام فقط من الانتقال إلى رئيس أمريكي جديد في الوقت الذي ستكون فيه الولايات المتحدة الضامن النهائي لأي اتفاق."

وحذرت بريطانيا من أن هناك مخاطرة بأن يتسبب هذا المؤتمر في تأزيم الأوضاع بدلاً من حلها.

ولم توقع بريطانيا على البيان الختامي الذي صدر عن مؤتمر باريس للسلام، الذي حضرته فقط كمتابع. وكانت بريطانيا انتقدت، الشهر الماضي، تصريحات لكيري قال فيها إن حكومة نتنياهو هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وانعقد مؤتمر باريس الدولي للسلام في قصر المؤتمرات بالعاصمة الفرنسية، بحضور وزراء خارجية وممثلين عن سبعين دولة لبحث آليات تنفيذ المرجعيات الدولية وإمكانية عقد المفاوضات الثنائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء الصراع.