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الفيسبوك في ألمانيا يبدأ معالجة الأخبار المغلوطة خلال أسابيع

16/1/2017

فيسبوك في ألمانيات تبدأ معالجة الأخبار المغلوطة

أعلنت إدارة موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي أنها ستحدث موقعها في ألمانيا في غضون أسابيع لتخفيف نشر الأخبار المغلوطة.

وقالت غرفة الأخبار الألمانية في الشركة الأمريكية " في الشهر الماضي أعلنّا إجراءات لمعالجة تحدي الأخبار المغلوطة على فيسبوك."

وأضافت "سنضع هذه التحديثات قيد الاستخدام في ألمانيا في الأسابيع المقبلة."

ودعا وزير العدل الألماني هيكو ماس مرارا الفيسبوك لاحترام القوانين التي تحظر الطعن في ألمانيا وهي أكثر صرامة من تلك المرعية  في الولايات المتحدة.

في حين عبر مسؤولون آخرون في الحكومة عن قلقهم من تأثير "الأخبار المغلوطة" و"خطابات الكراهية" على الإنترنت ،على نتيجة الانتخابات البرلمانية المزمعة في سبتمبر /أيلول والتي ستسعى فيها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى الحكم لفترة رابعة على التوالي.

ومن المفترض أن توضع علامات تحذير على التقارير التي تعتبر غير ذات مصداقية ، وستعطي إدارة الفيسبوك الألماني أسباب اتخاذها هذا القرار.

وشهدت ألمانيا زيادة في خطاب الكراهية بعد تدفق أكثر من مليون مهاجر على أراضيها.

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