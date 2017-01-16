الجائزة العالمية للرواية العربية تعلن قائمتها الطويلة ل2017

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية " البوكر" قائمتها الطويلة لعام 2017 وضمت 16 رواية من العراق والكويت والسعودية والإمارات وسوريا ولبنان ومصر والسودان وليبيا والمغرب.

وحاز كتاب العراق النصيب الأكبر من روايات القائمة الطويلة برصيد أربعة أعمال.

والروايات وفق الترتيب الذي أورده موقع الجائزة هي (فهرس) للعراقي سنان أنطوان و(السبيليات) للكويتي إسماعيل فهد إسماعيل و(زرايب العبيد) لليبية نجوى بن شتوان و(المغاربة) للمغربي عبد الكريم جويطي و(سنة الراديو) للبناني رينيه الحايك و(مذبحة الفلاسفة) للسوري تيسير خلف و(أولاد الغيتو-اسمي آدم) للبناني إلياس خوري.

كما ضمت القائمة روايات (مقتل بائع الكتب) للعراقي سعد محمد رحيم و(باولو) للمصري يوسف رخا و(منتجع الساحرات) للسوداني أمير تاج السر و(في غرفة العنكبوت) للمصري محمد عبد النبي و(هوت ماروك) للمغربي ياسين عدنان و(موت صغير) للسعودي محمد حسن علوان و(غرفة واحدة لا تكفي) للإماراتي سلطان العميمي و(سفاستيكا) للعراقي علي غدير و(أيام التراب) للعراقي زهير الهيتي.

ونقل الموقع الرسمي للجائزة عن ياسر سليمان رئيس مجلس أمناء الجائزة قوله "تحمل القائمة الطويلة لهذا العام أعمالا لكتاب وصلوا إليها في الماضي بالإضافة إلى كتاب جدد تقدمهم للقارئ العربي لأول مرة من على منبرها الذي خدم الرواية العربية واحتفى بها على مدار عشرة أعوام حافلة بالإبداع والعطاء."

وأضاف "هذه الروايات تحكي قصصها بأصوات مختلفة من حيث الموضوع والبناء السردي لتعبر عن آنية الحدث وتجاوزاته لسياقاته في الساحة العربية بمآلاتها المترامية من المحيط إلى الخليج."

ومن المقرر إعلان القائمة القصيرة للجائزة وتضم ستة أعمال فقط في 16 فبراير شباط في الجزائر. ويحصل كل متأهل للقائمة القصيرة على 10 آلاف دولار.

كما أعلنت الأمانة العامة للجائزة أسماء لجنة التحكيم والتي تشكلت برئاسة الروائية الفلسطينية سحر خليفة وعضوية كل من الناقدة والروائية الليبية فاطمة الحاجي والمترجم الفلسطيني صالح علماني والأكاديمية والمترجمة اليونانية صوفيا فاسالو والروائية المصرية سحر الموجي.

وقالت رئيسة لجنة التحكيم "من بين مائة وست وثمانين رواية تقدمت للجائزة العالمية للرواية العربية اخترنا للقائمة الطويلة 16 رواية.

وتضم القائمة الطويلة تنوعا كبيرا في الموضوعات والعوالم الروائية فمنها التاريخي ومنها السياسي والاجتماعي والفنتازي.

ومن المقرر إعلان اسم الرواية الفائزة في 27 ابريل نيسان في احتفال يقام عشية افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ويحصل الفائز فيها على 50 ألف دولار.