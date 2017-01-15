منظمة خيرية عالمية: اختطاف مصور صحفي جنوب أفريقي في سوريا

شيراز محمد، مصور مستقل

قالت منظمة خيرية عالمية إن مصورا مستقلا جنوب أفريقي كان يسافر معها اختطف في سوريا.

وقال امتياز سليمان رئيس جمعية "جيفت أوف ذا جيفرز (وقف الواقفين العالمية)" الخيرية، إن شيراز محمد اختطف في دركوش قرب إدلب شمال غربي سوريا، يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف "كان شيراز في طريقه مع اثنين من عناصرنا إلى الحدود التركية في طريقه للخروج من سوريا. وعندما عبروا مستشفى الهلال التابعة للجمعية، حاصرتهم سيارتان فجأة".

وتابع أن مسلحين خرجوا من السيارتين وأخذوا عاملي الإغاثة السوريين ومحمد لـ"استجوابهم"، ثم أفرج عن عاملي الإغاثة في ذلك اليوم ولكن احتجز المسلحون الجنوب أفريقي، مشيرين إلى أنهم سيفرجون عنه "خلال يومين".

ووفقا لسليمان فربما تم احتجاز محمد لأنه كان أجنبيا، والتقط صورا. وقال إن الطريق الذي وقعت فيه عملية الخطف يعتبر آمنا نسبيا.

ولم يطلب الخاطفون، الذين لا تعرف هويتهم، الحصول على فدية.