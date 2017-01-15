منظمة حقوقية: الأمن المصري يقتحم غرفة عمليات ويخطف مريضا

الطبيب المختطف/ عمر طلعت محمود عبد الكريم

قالت منظمة حقوقية إن قوات الأمن المصري اقتحمت غرفة العمليات بإحدى المستشفيات واختطفت طبيبا بشريا أثناء إجراء جراحة له بعينيه، محذرة من خطر فقدانه للبصر.

وذكرت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" أنها وثقت شكوى تفيد باختفاء المواطن عمر طلعت محمود عبد الكريم/31 عاما/ بعد اختطافه قسريا خلال إجراء جراحة بعينيه.

وقالت المنظمة إن قوات الأمن " بدلاً من ترسيخ القيم الإنسانية وحمايتها والامتثال للقوانين المقرة لحقوق الإنسان والمجرمة لوقائع القبض التعسفي والاختفاء القسري، تواصل قوات الأمن تقويض أعمق القيم رسوخًا في المجتمع وانتهاك كافة الحقوق الإنسانية".

وأضافت المنظمة أن قوات الأمن اختطفت "عمر طلعت" قسرًا يوم الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني 2017، على الرغم من معاناته متاعب صحيه جمة وتدهور في البصر.

وأشارت المنظمة في بيان أن عملية إلقاء القبض جاءت دون سند قانوني أو أذن نيابي، خاصة وأنه العائل الوحيد لأسرته المكونة من زوجته وأطفاله، كما أن والده ووالدته مسنان ووالده يعانى من فشل كلوي.

وحملت أسرته السلطات الأمنية مسؤولية أمنه وحياته، مطالبة إياها بالكشف عن مكان احتجازه حتى يتمكن من متابعه حالته الصحية المتدهورة.