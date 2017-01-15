مصر تستهدف جمع نحو 2.5 مليار دولار من سندات دولية

وزير المالية المصري عمرو الجارحي

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن بلاده تستهدف جمع ما بين مليارين إلى مليارين ونصف المليار من الدولارات خلال طرح سندات دولارية يبدأ عرضها الترويجي في الخارج هذا الأسبوع.

وقال الجارحي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن وفدا من الوزارة سيبدأ الترويج للسندات خلال الأسبوع الجاري، حيث يقوم الوفد بزيارة الإمارات يوم الثلاثاء، يتوجه بعدها إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، وتُختتم نهاية الشهر الجاري.

وكان من المقرر أن تنطلق الجولة في نوفمبر/تشرين الثاني لكنها تأجلت بسبب اضطرابات السوق.

وأضاف الجارحي أن مصر تعمل على كبح عجز الميزانية متوقعا أن يبلغ نحو 10.1 بالمائة في نهاية السنة المالية 2016-2017.

وقال إن فائدة قرض صندوق النقد الدولي لمصر تتراوح بين 1.5 و1.75 بالمائة وإن كل شريحة ستسدد خلال عشر سنوات.

وقال الوزير إن عددا من المؤسسات المالية أبدت رغبتها في لقاء الوفد المصري، وإن بعضها وضع أوامر شراء بالفعل في السندات المصرية.

وكانت مصر اختارت بنوك "بي إن بي باريبا" و"سيتي غروب" و"جيه بي مورغان" وناتكسيس لإدارة طرح السندات الدولارية، وترتيب سلسلة لقاءات مع المستثمرين في الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوربا للترويج لها.