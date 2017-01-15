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شاهد: هاتريك لـ "كين" في فوز توتنهام على بروميتش برباعية

14/1/2017

عزز توتنهام هوتسبير سعيه للمنافسة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز ساحق 4-صفر على وست بروميتش البيون في يوم استثنائي لمهاجمه هاري كين الذي سجل ثلاثة أهداف.

واحتفل كين بتسجيل ثلاثية ليحقق توتنهام فوزه السابع على التوالي بجميع المسابقات بسهولة غير متوقعة ويتقدم للمركز الثاني في الترتيب.

وكان هدف كين الافتتاحي بعد 12 دقيقة ترجمة للسيطرة المطلقة من الفريق اللندني واقترب من إضافة أهداف أخرى عدة مرات في الشوط الأول وتصدى الحارس الممتاز بن فوستر لإحدى تسديداته قبل أن تصطدم الكرة بالقائم.

وحول جاريث مكولي – في مباراته الـ 200 مع وست بروميتش – تسديدة من كريستيان إريكسن بالخطأ في شباك فريقه في الدقيقة 26 وأضاف كين هدفين من تسديدتين في أخر 15 دقيقة وجاء هدفه الثالث بعد تمريرة رائعة من ديلي آلي ليرفع رصيده إلى 15 هدفا بجميع المسابقات.

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