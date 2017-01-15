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شاهد: ملايين المسلمين في تجمع" التبليغ" السنوي ببنغلاديش

15/1/2017

تجمع ملايين المسلمين من أنحاء العالم لحضور التجمع السنوي لجماعة التبليغ والدعوة في بنغلاديش.

وعلى ضفتي نهر توراغ بمدينة تونغي القريبة من العاصمة دكا، يشارك الملايين اليوم الأحد في اليوم الأخير للتجمع السنوي الذي يعرف باسم اجتماع "بيشوا"، ويعد أكبر تجمّع للمسلمين في جنوب آسيا.

وقال أحد المشاركين، ويدعى منير الزمان: "هذا الاجتماع الذي يجري في بلدنا يعد ثاني أكبر تجمع إسلامي بعد الحج. ولهذا فقد جئنا هنا للانضمام إلى الآلاف من أجل الصلاة كي يغفر الله لنا خطايانا، كما نصلي من أجل السلام لبلدنا وجميع البلدان الإسلامية".

ويعقد هذا التجمع في نفس الموقع منذ عام 1966، ويأتي للمشاركة فيه مئات الآلاف من الشرق الأوسط والهند وباكستان والولايات المتحدة وروسيا وأوربا.

ويقدر المنظمون عدد المشاركين في اليوم الختامي للتجمع بنحو ثلاثة ملايين شخص.

ونشرت السلطات في بنغلاديش أكثر من 6 آلاف من عناصر الشرطة في منطقة انعقاد التجمع وحولها لضمان مرور التجمع بسلام دون أي حوادث أمنية، حسبما أفادت تقارير لوسائل إعلام محلية.

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