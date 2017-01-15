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شاهد: صاعقة تضرب طائرة أثناء تحليقها في الجو

15/1/2017

التقطت إحدى الهواة فيديو للحظة إصابة البرق لطائرة ركاب في الجو أثناء رحلتها من العاصمة الروسية موسكو إلى مدينة سوتشي جنوب البلاد.

وكان البرق قد ضرب الطائرة، وهي من طراز بوينغ 747، بعد لحظات من إقلاعها من مطار فنوكوفو في 2 يناير كانون الثاني متجهة إلى سوشي في رحلة تستغرق عادة نحو ساعتين و20 دقيقة.

وقالت جوليا موسينا، المهتمة بمتابعة الظواهر الجوية، إن صديقتها التقطت هذا المشهد وأعطته لها.

وأضافت أن الأمر كان مرعبا، وتوقعت أن يكون الركاب قد مروا بلحظات عصيبة عندما ضرب البرق الطائرة.

ورغم إصابتها بالبرق فقد أكملت الطائرة رحلتها كما هي ووصلت إلى وجهتها.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن متحدثا باسم المطار قال إن السلطات المختصة أجرت مقابلة مع الطيار ومساعده للحصول على إفادة منهما بشأن الحادث، بينما أجرت الأطقم الفنية فحصا للطائرة.

وأضاف المتحدث أن الفحص كشف وجود آثار أضرار في بدن الطائرة ناتجة عن تفريغ الكهرباء في الغلاف الجوي.

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