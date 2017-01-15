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شاهد: رياضة "ترويض الثيران" في الهند

15/1/2017

نظم سكان مدينة مادوراي بولاية تاميل نادو مراسم رياضة ترويض الثيران التقليدية اليوم الأحد في تحد لقرار المحكمة العليا في الهند الذي يحظر تنظيم هذه الرياضة.

ويجري تنظيم رياضة ترويض الثيران في الهند، والتي تعرف محليا باسم "جاليكاتو"، ضمن مراسم الاحتفال بمهرجان الحصاد والذي يعرف باسم "بونغال" ويستمر ثلاثة أيام.

وكانت المحكمة العليا في الهند قد حظرت هذه الرياضة عام 2014، باعتبارها رياضة قاسية ولا تتوافق مع تقاليد البلاد التي تدعم مفهوم اللاعنف.

وفي مادوراي تجمع السكان للمشاركة في الرياضة رغم انتشار أفراد الشرطة بأعداد كبيرة. وطاردت الثيران السكان في شوارع المدينة وسط صيحات المشاهدين.

وفي بلدة بالاميدو القريبة كان الوضع مختلفا؛ حيث أغلقت المتاجر والمنشآت التجارية أبوابها احتجاجا على حظر الرياضة، بينما علق بعض السكان أعلاما سوداء على المتاجر المغلقة تعبيرا عن الاحتجاج.

وقال أحد السكان ويدعى راغافيندرا برابهو: "إنه تقليدنا وثقافتنا. وقد حظر قرار المحكمة العليا جاليكاتو؛ ولهذا فإننا لا نستطيع الاحتفال؛ فالشرطة في كل مكان".

وتختلف هذه الرياضة في الهند عن النسخة الأسبانية منها في أن رياضة جاليكاتو لا تهدف إلى قتل الثيران، لكنها تستهدف ترويضها والسيطرة عليها.

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