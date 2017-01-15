شاهد: خسارة مذلة لمانشستر سيتي أمام إيفرتون ببطولة إنجلترا

ألحق إيفرتون خسارة مذلة بضيفه مانشستر سيتي الأحد 4- صفر في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، موجها ضربة قاصمة لآماله بإحراز اللقب، ومكبدا مدربه الإسباني غوسيب غوارديولا أكبر هزيمة شخصية له في الدوري.

وأصبح سيتي بهذه الهزيمة، الأولى في "غوديسون بارك" من آخر ثماني زيارات في الدوري، متخلفا بفارق 10 نقاط عن تشلسي المتصدر، الفائز السبت على ليستر سيتي حامل اللقب 3-صفر.

وهي أسوأ هزيمة لسيتي في الدوري بقيادة غوارديولا الذي تسلم مهامه مطلع الموسم، وأسوأ خسارة شخصية للإسباني في الدوريات التي درب فيها، وهي الإنجليزي مع سيتي، والإسباني مع برشلونة، والألماني مع بايرن ميونيخ.

كما أن الخسارة مماثلة لأسوأ هزيمة تلقاها غوارديولا في كل المسابقات، وكانت مع سيتي أيضا، حينما سقط في 19 تشرين الأول/اكتوبر الماضي أمام برشلونة في دوري أبطال أوربا.

وتجمد رصيد سيتي مع خسارته الخامسة هذا الموسم، عند 42 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين عن أرسنال الثالث وليفربول الرابع.

أما بالنسبة لإيفرتون الذي يعود انتصاره الأخير على سيتي في الدوري إلى 16 آذار/مارس 2013 (2-صفر)، فرفع رصيده إلى 33 نقطة وبقي في المركز السابع.

ويدين القطب الأزرق لمدينة ليفربول بفوزه إلى الثنائي البلجيكي روميلو لوكاكو وكيفن ميرالاس اللذين سجلا الهدفين الأولين.