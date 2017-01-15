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شاهد: ثنائية محرز تنقذ الجزائر من الهزيمة أمام زيمبابوي

15/1/2017

أنقذ رياض محرز منتخب بلاده الجزائر من الهزيمة في أولى مبارياته بكأس الأمم الافريقية لكرة القدم بالغابون.

واستطاع محرز تحقيق التعادل للجزائر 2-2 مع زيمبابوي في مستهل مشوار المنتخبين في البطولة ضمن المجموعة الثانية.

ووضع محرز – أفضل لاعب افريقي 2016 وصانع لعب ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز – الجزائر في المقدمة عندما سدد بيسراه من داخل منطقة الجزاء كرة ارتطمت بالقائم الأيسر للحارس تاتيندا موكوروفا قبل أن تدخل الشباك.

وعاد قبل النهاية بثماني دقائق ليتعادل لفريقه بطريقة مشابهة لهدفه الأول لكن بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لمست يد موكوروفا وسكنت شباكه.

وردت زيمبابوي بعد هدف محرز الأول بدقيقة واحدة بتسديدة قوية من خاما بيليات – مهاجم ماميلودي صن داونز بطل دوري الأبطال -ارتدت من القائم الأيسر لمرمى رايس وهاب مبولحي حارس الجزائر.

وأدرك كوداكواش ماهاشي التعادل لزيمبابوي في الدقيقة 17بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء فشل مبولحي في التصدي لها.

ورجح نياشا موشكوي كفة زيمبابوي في الدقيقة 29 من ركلة جزاء إثر ارتكاب المدافع الجزائري مختار بلخيثر خطأ ساذجا داخل المنطقة.

وانتفضت الجزائر بعد الاستراحة وكاد نبيل بن طالب أن يتعادل في الدقيقة 53 عندما استقبل كرة عرضية من ركلة ركنية على صدره وسدد قوية مرت إلى جوار المرمى.

وبعدها بست دقائق ارتدت ضربة رأس رامي بن سبعيني من العارضة لتضيع فرصة التعادل على الجزائر وكاد المدافع إليشا مورويوا أن يسهل الأمور على الجزائريين عندما حول تمريرة عرضية من فوزي غلام بالخطأ نحو مرماه لترتطم بالعارضة وتتحول إلى ركنية.

وواصلت الجزائر – الساعية للقبها الثاني في البطولة بعد 1990 -الضغط على مرمى موكوروف وسدد إسلام سليماني زميل محرز في ليستر من داخل المنطقة لكنها ذهبت بعيدا عن المرمى في الدقيقة 79 قبل ثلاث دقائق على هدف محرز الثاني الذي ضمن نقطة لفريقه ومثلها لزيمبابوي.

وستلتقي الجزائر في الجولة المقبلة مع تونس قبل أن تختتم مواجهاتها في الدور الأول أمام السنغال.

المصدر : الجزيرة مباشر
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