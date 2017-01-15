شاهد: برشلونة يسحق لاس بالماس بخماسية نظيفة

أحرز لويس سواريز ثنائية كما هز ليونيل ميسي الشباك ليحقق برشلونة فوزا ساحقا 5-صفر على لاس بالماس بعد أداء رائع في الشوط الثاني بإستاد نو كامب ليتقدم للمركز الثاني ويقلص الفارق مع ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم إلى نقطتين.

وسجل سواريز مهاجم اوروجواي هدفه 101 مع برشلونة بعد تمريرة من اندريه جوميز في الدقيقة 15 وهو أول هدف يصنعه لاعب الوسط البرتغالي مع برشلونة منذ انتقاله مقابل 35 مليون يورو من بلنسية الصيف الماضي.

وهز ميسي الشباك للمباراة السابعة على التوالي في الدقيقة 52 بعد أن ارتدت تسديدة رافينيا من الحارس خابي فاراس بينما سجل سواريز هدفه الثاني والثالث لبرشلونة عقب تمريرة أخرى من رافينيا في الدقيقة 57.

وأهدر سواريز فرصة تسجيل ثلاثية في الدقيقة التالية لكن أردا توران استغل الكرة المرتدة من الحارس فاراس ليسجل الهدف الرابع ثم أحرز اليكس فيدال البعيد عن حسابات لويس انريكي هدفه الأول مع النادي قبل عشر دقائق على النهاية.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الترتيب بفارق نقطتين خلف ريال مدريد الذي تتبقى له مباراتان ويواجه أشبيلية صاحب المركز الثالث.