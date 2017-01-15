شاهد: بدء الموسم التزلج في لبنان

ظهور الثلوج فوق الجبال في منتجعات التزلج بمنطقة مزار كفر دبيان يعد مؤشرا على بدء موسم التزلج في لبنان.

وبمجرد رؤية الجليد يغطي الجبال يتجه عُشاق التزلج من اللبنانيين للمنطقة كما يصاحبهم غيرهم ممن يميلون للتعرف على رياضة التزلج للمرة الأولى.

ويعتبر راغبون في تجربة رياضة التزلج الشتوية ظهور الثلوج فرصة يسارعون باغتنامها.

وعادة ما يبدأ موسم التزلج في لبنان في شهر ديسمبر كانون الأول وينتهي أواخر أبريل نيسان.

لكن تراجع هطول الثلوج في سنوات سابقة تسبب في تقصير فترة الموسم الأمر الذي أثر على التجارة المحلية بالمنطقة التي تعتمد بشكل كبير على السياحة في فصل الشتاء.

وأوضح مسؤول محلي أن السياحة في تلك المنتجعات لا تعتمد على التزلج فقط مشيرا إلى أن تحسن الأحوال الجوية يجذب ما يصل إلى عشرة آلاف زائر يوميا في عطلة نهاية الأسبوع.

وكفر دبيان هي أكبر منتجعات للتزلج في الشرق الأوسط وتقع على بعد نحو ساعة بالسيارة من العاصمة اللبنانية بيروت.

ومن لا يرغب من السائحين في ممارسة التزلج أمامه دائما فرصة للمشاركة في الأنشطة التي تنظم بعد التزلج والاستمتاع بها.