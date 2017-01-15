شاهد: إبراهيموفيتش ينقذ يونايتد ويقوده للتعادل مع ليفربول

سجل زلاتان إبراهيموفيتش أهم أهدافه مع مانشستر يونايتد حتى الآن ليمنحه نقطة التعادل 1-1 مع غريمه التقليدي ليفربول في استاد أولد ترافورد في قمة بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وهو هدفه رقم 19 بجميع المسابقات هذا الموسم.

وأسكت جيمس ميلنر جماهير يونايتد عندما وضع ليفربول في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 27 وبدا أن فريق المدرب يورجن كلوب في طريقه لفوز مهم قبل أن ينتزع النجم السويدي التعادل في الدقيقة 84.

وبدا أن الليلة ستكون كارثية لأغلى لاعب في العالم بول بوجبا بعدما تسبب في ركلة الجزاء من لمسة يد متهورة كما أهدر فرصة خطيرة لوضع يونايتد في المقدمة ولم ينفذ واجبه الدفاعي كما ينبغي.

ودفع المدرب جوزيه مورينيو بالقائد وين روني كبديل في الشوط الثاني على أمل أن يسجل هدفا ليصبح الهداف التاريخي للنادي لكن الحارس سيمون مينيوليه تصدى للعديد من الكرات قبل أن يدرك ابراهيموفيتش التعادل.

وبهذه النتيجة يحتل ليفربول المركز الثالث بفارق الأهداف عن توتنهام يونايتد ثاني الترتيب لكن تشيلسي يحلق في الصدارة بفارق سبع نقاط عنهما.

ويبقى يونايتد – الذي توقفت سلسلة انتصاراته عند تسع مباريات متتالية – في المركز السادس.