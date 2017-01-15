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إيران تدشن مفاعلين نوويين جديدين

15/1/2017

مفاعل بوشهر النووي – أرشيف

قال مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، إن بلاده تقوم حاليا بإنشاء مفاعلين نوويين جديدين في بوشهر جنوب البلاد، سيوفران لإيران نحو 22 مليون برميل من النفط سنويا.

وأوضح صالحي، في كلمة له خلال مراسم إحياء مقتل العلماء النوويين أمس السبت في مجمع نطنز للتخصيب، أن حجم استثمارات هذين المفاعلين يبلغ نحو 10 مليارات دولار؛ ما يجعلهما أكبر مشروع صناعي في البلاد.

وأشار صالحي إلى مشاركة الخبراء الروس في إنشاء هذين المفاعلين وقال إن عقد التعاون مع الجانب الروسي يتضمن الاستفادة من الطاقات التقنية للصناعات الداخلية في تنفيذ المشروع.

ونوه بمرور عام على تنفيذ الاتفاق النووي مع القوى الكبرى التي اتهمها بنكث الكثير من العهود، لكنه أكد أن بلاده حققت مكاسب جيدة من خلال الاتفاق النووي.

وأوضح قائلا إن إيران تمكنت من الناحية التقنية من استيراد 220 طنا من الكعكة الصفراء، وستتم إضافة 130 طنا آخر قريبا، أي أن طهران تمكنت من إضافة نحو 350 طنا إلى احتياطاتها من اليورانيوم وهو ما يعد مكسبا كبيرا للبلاد.

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