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إنترفاكس: روسيا تنوي تطوير قواعدها الجوية والبحرية في سوريا

15/1/2017

نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن مصدر لم تسمه أن موسكو تنوي تطوير وتوسيع قواعدها البحرية والجوية في سوريا.

وقال المصدر لإنترفاكس إن روسيا ستبدأ بإصلاح مدرج ثان في قاعدة حميميم الجوية قرب مدينة اللاذقية في حين سيتم تطوير قاعدة طرطوس البحرية لتتمكن من استقبال سفن أكبر مثل الطرادات.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انسحابا جزئيا للقوات الروسية من سوريا، لكن موسكو تنوي الإبقاء على وجود دائم لها في حميميم وطرطوس.

وقال المصدر لإنترفاكس إن روسيا ستنشر أنظمة صواريخ دفاعية أرض-جو من طراز "إس-300" فضلا عن قاذفات صواريخ "باستيون" في طرطوس.

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