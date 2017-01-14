البث الحي
منوعات

يديعوت أحرونوت: إسرائيل تتابع خيبة أمل المصريين في السيسي

14/1/2017

قال خبير الشؤون العربية بصحيفة يديعوت أحرونوت روعي كايس في تقرير له بالصحيفة إن إسرائيل تراقب عن كثب خيبة المصريين في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك التطورات المتلاحقة بالبلاد.

وتناول في التقرير اهتمام إسرائيل بالتحضيرات الجارية لعقد الانتخابات الرئاسية المصرية في يونيو/حزيران 2018، مع ظهور أسماء جديدة في الساحة السياسية.

ومن بين الأسماء التي تحدثت عنها الصحيفة الرئيس السابق للجنة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، ورئيس الحكومة الأسبق أحمد شفيق، وجمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقال التقرير "بصورة غير مفاجئة، تم افتتاح صفحة على فيسبوك تطالب بدخول مبارك الابن مسار الانتخابات الرئاسية، وبات لهذه الصفحة 94 ألف متابع، مما يشير إلى خيبة أمل مصرية متلاحقة من الأداء السياسي والاقتصادي للسيسي".

ولفت التقرير إلى أن البرادعي كان شريكا للسيسي في الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، لكنه تحول إلى أهم منتقديه احتجاجا على القمع العنيف للمعارضة.

ويشير الكاتب إلى أن هذه الانتقادات جعلت الإعلام المصري الموالي للسيسي يطالب بسحب الجنسية من البرادعي، ويتهمه بتقديم "خدمات لـ الإخوان المسلمين والغرب".

وأشار التقرير إلى أن شفيق خسر أمام مرسي في انتخابات 2012، ثم غادر البلاد خشية اعتقاله بتهمة الفساد.

لكن الخبير الإسرائيلي يرى أن هذه الشخصيات ليست أكبر تحد يواجه السيسي، فالخطر الحقيقي الذي يواجهه الأخير "هو الوضع الاقتصادي الذي لا يتحسن في مصر، مما يتسبب بزيادة الإحباط في أوساط المصريين الذين طالبهم (الرئيس) بالانتظار ستة شهور إضافية كي يروا التحسن المعيشي".

المزيد من منوعات

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)

طاهٍ فرنسي يدخل موسوعة غينيس بـ"بيتزا"من 254 نوعا من الجبن (فيديو)

الطاهي الفرنسي ينوا برويل (موافع التواصل)

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

الكشف عن رسالة صوتية من مارادونا قبل وفاته بساعات

مارادونا مع ابنه ديجيتو فيرناندو

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)