قناة بريطانية تقرر عدم إذاعة حلقة تلفزيونية عن مايكل جاكسون

ابنة مايكل جاكسون غاضبة لأداء ممثل أبيض دور أبيها الراحل

قررت قناة بريطانية أنتجت حلقة تلفزيونية كوميدية عن نجم البوب مايكل جاكسون عدم إذاعتها بعدما وصفت باريس ابنة المغني الراحل أداء ممثل أبيض لدور أبيها في الحلقة بأنه يبعث على القيء.

وكتبت باريس البالغة من العمر 18 عاما سلسلة تغريدات على موقع تويتر بعد عرض الإعلان الترويجي للحلقة الأسبوع الماضي على قناة سكاي أرتس البريطانية الفضائية وقالت إنها شعرت بالإهانة الشديدة عندما شاهدت الإعلان عن الحلقة وهي ضمن مسلسل (إيربان ميث) الذي سيبدأ عرضه على شاشة قناة سكاي أرتس الفضائية البريطانية في 19 يناير كانون الثاني.

ويقدم المسلسل قصصا حقيقية عن شخصيات معروفة وأدى فيه الممثل البريطاني جوزيف فاينس دور جاكسون.

وتدور أحداث الحلقة الخاصة بجاكسون حول نزهة في سيارة عبر الولايات المتحدة يقال إن المغني الراحل قام بها مع الممثلين الراحلين مارلون براندو وإليزابيث تيلور في 2001.

وتوفي جاكسون -الذي كان يعاني من البهاق الذي تسبب في تفتيح لون بشرته- في يونيو حزيران 2009 عن 50 عاما بعد تناول جرعة زائدة من مهدئ بروبوفول.

وقالت سكاي أرتس في بيان "اتخذنا قرار عدم إذاعة حلقة إليزابيث ومايكل ومارلون، في ضوء المخاوف التي عبرت عنها أسرة مايكل جاكسون.

"أردنا إلقاء نظرة لطيفة على وقائع يقال إنها حقيقية ولم نخطط قط للتسبب في أي إهانة، وجوزيف فاينس يؤيد قرارنا تماما."

كانت القناة أعلنت عن المسلسل العام الماضي وقالت إنه يضم حلقات أيضا عن الزعيم النازي هتلر وبطل العالم للملاكمة محمد علي والكاتب الأيرلندي الشهير صامويل بيكيت.

واستجابة لطلب معجبين منها الرد على أداء فاينس للدور قالت باريس يوم الأربعاء إنها شعرت بإهانة شديدة.

وأضافت "أنا متأكدة أن آخرين شعروا بالشيء نفسه، إن الأمر يجعلني بصدق أرغب في القيء"

وأضافت "يغضبني كيف أنهم تعمدوا بوضوح أن يكون الأمر مهينا بهذا الشكل ليس فقط لأبي بل لأمي الروحية ليز أيضا" في إشارة إلى تيلور التي كانت صديقة مقربة من جاكسون.

وكتب تاج جاكسون ابن شقيق ملك البوب على تويتر يقول "للأسف هذا هو ما ينبغي على عائلتي التعامل معه، لا يمكنني التعبير عن هذا الاستهزاء الفج".

ولم يصدر تعليق فوري عن فاينس الذي شارك في فيلم (شكسبير اين لوف) لكنه قال العام الماضي إنه اندهش لاختياره لأداء دور مايكل جاكسون لكنه لم يقصد أي استهزاء به.