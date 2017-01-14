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شاهد: وصول أول شحنة بيض أمريكي لكوريا الجنوبية

14/1/2017

وصلت شحنة من البيض المستورد من الولايات المتحدة إلى مطار إنشيون الدولي اليوم لتخفيف أزمة نقص البيض الناجمة عن أسوأ انتشار لإنفلونزا الطيور في البلاد.

وأظهرت لقطات مقدمة من وزارة الزراعة، العمال وهم يفرغون طائرة شحن كورية جنوبية محملة بمائة طن من البيض واردة من الولايات المتحدة.

وهذه هي أول واردات بيض طازج من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية وأول واردات بيض طازج منذ عام 1999.

وذكرت وزارة الزراعة الكورية في بيان أمس أنها تتوقع وصول 1500 طن بيض أو نحو 25 مليون بيضة للبلاد من الولايات المتحدة وإسبانيا قبل عطلة السنة القمرية الجديدة التي تبدأ في 27 يناير/كانون الثاني الجاري.

ويستخدم البيض في العديد من الأطباق التقليدية التي يتناولها الكوريون الجنوبيون في عطلة السنة القمرية الجديدة.

ومنذ تأكيد أول انتشار لإنفلونزا الطيور في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي أعدمت كوريا الجنوبية رابع أكبر اقتصاد في آسيا أكثر من 31 مليون طائر خاصة الدواجن وهو رقم قياسي سبب زيادة حادة في أسعار البيض.

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